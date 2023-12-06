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В США отметили изменения в поведении Зеленского

Подполковник Дэвис: поведение Зеленского меняется из-за провалов ВСУ

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Kevin Lamarque/Reuters

В поведении президента Украины наблюдаются изменения поведения, которые могут свидетельствовать о потере уверенности на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в ролике для YouTube.

«Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», — сказал Дэвис, добавив, что поведение украинского лидера начало резко меняться на фоне неудач в противостоянии с российской армией и огромных потерь среди украинских военнослужащих.

При этом Дэвис отметил, что в ближайшее время положение ВСУ будет только ухудшаться, так как Россия наращивает военный потенциал и становится сильнее.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов США, касающемся выделения дополнительной помощи Киеву.

Также сообщалось, что Зеленский может провести президентские выборы в стране раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не рухнул.

Ранее Зеленский назвал российскую армию второй по силе в мире.

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