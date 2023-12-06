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В Кремле прокомментировали призывы генерала США «резать глотки русским»

Песков заявил, что не видел заявлений Милли с призывами «резать глотки русским»

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Reuters

В Кремле не видели заявлений генерала США Марка Милли, в которых он бы призывал «резать глотки русским». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию газеты Washington Post о том, что такие призывы якобы были.

«Я не видел таких заявлений», — приводит слова Пескова РИА Новости.

По данным американской газеты, Марк Милли выступил с вышеназванным призывом перед украинскими спецназовцами во время учений в немецком Висбадене в 2022 году. По словам присутствовавшего там чиновника, Милли заявил, что не должно быть ни одного гражданина РФ, который бы не опасался, что ему перережут горло посреди ночи.

Издание уточнило, что таким образом генерал хотел вдохновить украинцев действовать в районах страны, подконтрольных России.

В российской Госдуме после слов Милли заявили, что США фактически поддерживают террористов.

Ранее сообщалось, почему не сбываются прогнозы американских генералов по Украине.

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