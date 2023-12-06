В МИД сочли проявлением сегрегации законопроект о языках нацменьшинств на Украине

В министерстве иностранных дел России назвали законопроект о расширении сферы применения языков нацменьшинств на Украине проявлением языковой сегрегации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что, согласно законопроекту, расширение сферы применения коснется официальных языков стран Евросоюза, но не ближайших соседей Украины. Русский же язык и вовсе не будет подпадать под действие новых правил в течение пяти лет после завершения конфликта Киева и Москвы.

«Вносимые поправки — языковая сегрегация, откровенное издевательство над гражданами Украины. Это не подлежит никакому сомнению, потому что нет ни одного факта, который можно было бы привести в защиту подобного», — сказала представитель МИД.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вопрос использования русского языка в стране всегда будет красной линией для киевских властей.

Ранее на Украине заявили, что уступки нацменьшинствам бьют по украинскому языку.