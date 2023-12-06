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В Совфеде назвали возможную дату выборов президента РФ

Клишас: Совфед 7 декабря рассмотрит назначение выборов президента РФ на 17 марта

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Клишас заявил, что Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты президентских выборов на 17 марта 2024 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект Постановления Совета Федерации о назначении Выборов Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — сообщил Клишас.

Ранее председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов заявил, что Совет федерации 13 декабря официально объявит о начале президентской кампании.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. По российскому законодательству, Совфед должен был формально назначить дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. После этого начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев.

В середине ноября источник агентства РИА Новости в верхней палате парламента сообщил, что Совфед может объявить дату выборов президента России на 17 марта 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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