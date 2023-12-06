Ким Чен Ын рассказал, что должна делать женщина в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главным проявлением патриотизма рождение детей. По его мнению, женщина также должна принимать активное участие в развитии социализма в стране, показывать правильный пример своим детям и внедрять инновации на фабриках и рабочих местах. Об этом северокорейский лидер заявил на V Национальной конференции матерей, его слова приводит агентство ЦТАК.

«Матери должны принимать активное участие в социалистическом строительстве и оказывать революционное влияние на своих детей, подавая практические примеры <…> Матери должны выходить за пределы своих домов и принимать активное участие в общественной жизни, посвящать свой искренний патриотический труд и внедрять инновации на фабриках и рабочих местах», — сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын также отметил, что «рожать много детей — это патриотизм». По его словам, в том числе с помощью деторождения можно будет ускорить построение мощной социалистической страны.

Кроме того, он подчеркнул, что Корейский социалистический женский союз должен во многом направлять и помогать матерям в выполнении их долга перед семьей и обществом.

В то же время северокорейский лидер раскритиковал женщин в КНДР, которые думают, что «они хорошо выполняют свою роль матери», разрешая детям надевать нестандартную одежду. По его мнению, современные женщины в Северной Корее «не борются с экзотическим языком», который используют их дети, и уделяют мало внимания «воспитанию вежливости и морали».

До этого Ким Чен Ын заплакал на общереспубликанском съезде матерей.

Ранее КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик.