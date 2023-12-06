Трамп рассказал о своих планах на случай победы в выборах президента США

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах главы государства Соединенных Штатов. Об этом сообщает Fox News.

«Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение, кроме этого, я не буду диктатором», — сказал он.

Также Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Бывший американский лидер указал, что Байден находится в плохой физической и в еще худшей умственной форме.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп объявил о начале «крестового похода» против Байдена.