Супруга экс-мэра Нижнего Новгорода передала производство хохломы властям

Супруга бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина Элада Нагорная передала в собственность региона предприятие «Хохломская роспись», которым она ранее владела. Об этом сообщает РБК.

Это произошло после того, как Нагорная написала письмо о намерении пожертвовать свои акции предприятия. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил благодарность Нагорной за ее работу в компании и поддержку сохранения и развития «Хохломской росписи». Курировать работу предприятия будет министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, а задача властей как учредителя — сохранить коллектив и обеспечить преемственность.

«Хохломская роспись» — это масштабный проект в сфере народного искусства, указала Нагорная.

Олег Сорокин занимал должность мэра Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год, а затем с 2016 по 2018 год был заместителем председателя законодательного собрания Нижегородской области. В 2017 году его задержали по подозрению во взяточничестве. В марте 2019 года экс-мэра приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2013 году по просьбе Сорокина его знакомый Мансур Садеков пытался подкупить руководство ЗАО «Вектрон» за один миллион долларов, чтобы они не оспаривали победу «Инградстроя» на аукционе по продаже 453 гектаров земли под застройку. Кроме того, экс-мэра признали виновным в причастности к похищению охранника бывшего вице-спикера законодательного собрания региона Михаила Дикина в 2004 году. Новоселова вывезли в лес и принуждали давать показания о заказчиках покушения на Сорокина.

В августе по иску Генеральной прокуратуры у Олега Сорокина, бывшего главы Нижнего Новгорода, и связанных с ним лиц изъяли 1,5 миллиарда рублей, которые были переданы в доход государства. Отмечалось, что эти средства являются прибылью «Инградстроя», которым, по версии суда, Сорокин управлял через доверенные лица в период с 2014 по 2022 год.

Ранее ракету с изображением хохломы установили на стартовом комплексе Байконура.