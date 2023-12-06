Исполнявший обязанности главы палаты представителей Макгенри заявил об уходе из конгресса

Конгрессмен Патрик Макгенри, бывший после отстранения от должности Кевина Маккарти временным спикером палаты представителей, заявил, что покидает конгресс США и больше не будет переизбираться на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Макгенри сказал, что ему было нелегко принять подобное решение, но он считает, что его срок в конгрессе подошел к концу.

Политик отметил, что ему как парламентарию с 20-летним законотворческим опытом очевидно, что американский конгресс находится на пороге «следующего великого поворота».

Макгенри не стал разъяснять общественности причину своего ухода из большой политики, а также не сообщил о своих дальнейших планах.

Ранее сообщалось, что конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона.

4 декабря в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.