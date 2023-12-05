Италия ведет операцию по аресту помогавших Артему Уссу сбежать из-под стражи

Итальянские карабинеры в настоящее время проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть Италию российскому предпринимателю сыну сенатора Артему Уссу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миланскую прокуратуру.

Отмечается, что правоохранительные органы ведут операцию в итальянской провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии.

Сообщается, что карабинеры действуют в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в ЕС и властями США. Они «выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом».

До этого стало известно, что Госдеп США объявил награду до $7 млн за информацию о нахождении сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса.

5 декабря The Washington Post сообщило об аресте предполагаемого организатора побега Усса из-под домашнего ареста в Италии. Им назван гражданин Боснии и Герцеговины Владимир Йованчич, которого арестовали в Хорватии. Отмечается, что побег Усса организовала сербская группировка.

Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из США в РФ, и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию. Позднее ему удалось покинуть Италию, находясь под домашним арестом. 4 апреля Усс объявил, что находится в России. 20 апреля карточка Усса пропала из базы розыска МВД.

Ранее Европейский союз ввел санкции в отношении Артема Усса.