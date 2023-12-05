Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Непал просит РФ вернуть тела граждан, воевавших на Украине

Власти Непала потребовали у РФ вернуть тела граждан, участвовавших в СВО

close
100%
Shutterstock

Правительство Непала попросило Россию вернуть на родину тела граждан, которые принимали участие в конфликте на Украине в составе Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Непала.

По данным непальских властей, в данный момент им известно о шести непальцах, воевавших на стороне России. Правительство просит вернуть тела их семьям, а также выплатить им компенсации.

Кроме того, в заявлении МИД Непала говорится о гражданине, который служил в ВС РФ и попал в плен на Украине. Сейчас его пытаются вызволить непальские дипломаты.

Отмечается, что законодательство Непала запрещает его гражданам служить в армиях других государств за исключением тех, с которыми подписан договор о военном сотрудничестве, то есть — Индии и Великобритании.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин может в ближайшие месяцы посетить Непал, если конкретная договоренность будет достигнута между странами.

Ранее в Казахстане посадили бойца ЧВК «Вагнер» за участие в СВО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий