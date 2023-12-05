Непал просит РФ вернуть тела граждан, воевавших на Украине

Правительство Непала попросило Россию вернуть на родину тела граждан, которые принимали участие в конфликте на Украине в составе Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Непала.

По данным непальских властей, в данный момент им известно о шести непальцах, воевавших на стороне России. Правительство просит вернуть тела их семьям, а также выплатить им компенсации.

Кроме того, в заявлении МИД Непала говорится о гражданине, который служил в ВС РФ и попал в плен на Украине. Сейчас его пытаются вызволить непальские дипломаты.

Отмечается, что законодательство Непала запрещает его гражданам служить в армиях других государств за исключением тех, с которыми подписан договор о военном сотрудничестве, то есть — Индии и Великобритании.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин может в ближайшие месяцы посетить Непал, если конкретная договоренность будет достигнута между странами.

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