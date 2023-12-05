В США не исключили, что Трамп прекратит поставки оружия Киеву в первый день нового срока

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может отметить поставки вооружений на Украину в первый же день нового срока. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

«Трамп может в первый же день второго срока отменить все запланированные поставки оружия на Украину. Но будет сложнее заставить Украину или союзников по НАТО отправить вооружения обратно», — пишет Рогин.

Вероятность такого развития событий должна подтолкнуть Соединенные Штаты к ускорению поставок вооружений Киеву, а также к размещению как можно большего количества припасов в Восточной Европе. По мнению обозревателя, перемещение оружия ближе к Украине также принесет выгоду в виде усиления безопасности союзников США в Европе.

По мнению журналиста, если Трамп вернется в Белый дом, странам Запада станет сложнее добиться консенсуса по вступлению Украины в НАТО.

«Если Трамп вернется, консенсус НАТО в отношении продвижения заявки Киева будет маловероятен», — говорится в тексте.

В связи с этим он предложил действующему президенту США Джо Байдену разработать долгосрочный план по поддержке Украины. По мнению Рогина, лидерам демократов и республиканцев следует нарастить усилия, чтобы убедить избирателей в необходимости поддержки Киева.

Никакие долгосрочные усилия по оказанию помощи Украине не будут устойчивыми без постоянной поддержки американцев, констатирует журналист The Washington Post.

Ранее Трамп отказался от приглашения Зеленского посетить Киев.