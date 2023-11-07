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Трамп не согласился с приглашением Зеленского посетить Киев

Трамп отклонил предложение Зеленского приехать на Украину

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Mike Blake/Reuters

Экс-глава США Дональд Трамп ответил отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев, сообщает американский Newsmax.

Трамп подчеркнул, что очень уважает Зеленского, но думает, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. Он объяснил свой отказ от поездки в Киев тем, что с украинскими властями сейчас взаимодействует администрация действующего президента США Джо Байдена, и поэтому его визит может вызвать конфликт интересов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытается объяснить бывшему президенту США Дональду Трампу, что конфликт на Украине невозможно завершить за 24 часа и для этого приглашает его в Киев. По его словам, он не знает, будет ли Трамп сокращать поддержку Украины в случае своей победы на выборах президента США.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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