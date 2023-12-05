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Американского генерала сравнили с нацистом за антироссийские призывы

Депутат Водолацкий: призывы генерала США Милли подтверждают их идеологию нацизма

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Идеология нацизма «присутствует в мозгах» украинцев и американских генералов, что подтверждается их заявлениями, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он в разговоре с RT прокомментировал антироссийские призывы генерала армии США Марка Милли, адресованные украинцам.

Милли занимал пост главы комитета начальников штабов США. По мнению Водолацкого, американцам нужно задуматься о последствиях нахождения у власти подобных ему людей.

«Чем заканчивается нацизм и идеи национализма, мы уже прекрасно знаем, когда к власти пришел [Адольф] Гитлер. Сегодня история повторяется, но она не должна повториться такими страшными трагедиями, поэтому необходимо и американцам задуматься, и в том числе о своем будущем, что будет, если у власти будут такие нацисты, как генерал Милли», — заявил депутат.

По его мнению, подобные слова подтверждают правильность проведения военной спецоперации, в ходе которой важно помочь украинцам «снять с себя пелену забвения» и вернуть страну в добрососедское русло.

Напомним, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Милли, назвал США государством, фактически поддерживающим террористов.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма.

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