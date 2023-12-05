На Западе раскритиковали фон дер Ляйен за климатическую политику ЕС

Депутат Европейского парламента (ЕП) от партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Беата Шидло раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за климатическую политику в объединении. На своей странице в соцсети Х она отметила, что последствия для климата не видны, а для европейской экономики – очевидны.

В публикации она напомнила заявление фон дер Ляйен на саммите COP28 в Дубае о том, что на борьбу за климат тратились миллиарды, а теперь будут тратиться триллионы.

«Европейский союз уже попал в долги и разрушил свою конкурентоспособность, реализуя все <…> планы энергетического перехода... Последствия для климата не видны, но драматические последствия для европейской экономики становятся все более очевидными», — написала Шидло.

По ее словам, желанием тратить триллионы во имя борьбы за климат фон дер Ляйен хочет разрушить экономику ЕС и ввергнуть в бедность европейское население.

До этого бывший президент США Дональд Трамп приветствовал решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака о смягчении «зеленых мер» в политике королевства.

Ранее в США заявили, что климатическая политика Байдена стала подарком Путину.