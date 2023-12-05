Названы темы, которые Путин намерен обсудить с главами ОАЭ, Ирана и Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин намерен обсудить нюансы вступления в БРИКС Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии с главами этих стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова.

«И Эмираты, и Саудовская Аравия, и Иран получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года. А в этом году в этом объединении председательствует, как известно, Россия. И предстоит вполне логично обсудить вопрос о том, как обеспечить плавное подключение этих трех стран ко всем сферам деятельности БРИКС», — объяснил Ушаков журналистам.

По словам помощника президента России, на переговоры в ОАЭ направляется весьма солидная делегация. В нее войдет глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава «Ростатома» Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. От администрации президента РФ в состав делегации также включены помощники Юрий Ушаков, Игорь Левитин и Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как отметил Ушаков, другими темами встреч станут развитие и укрепление связей между Россией и этими странами, а также ситуация с обострением палестино-израильского конфликта.

О том, что Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе, Юрий Ушаков сообщил 4 декабря. Кроме того, 7 декабря в Москве должны пройти переговоры российского лидера с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Ранее в МИД РФ назвали приоритетом в БРИКС рост расчетов в нацвалютах.