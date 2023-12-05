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Британия проведет полеты над Газой для обнаружения заложников

Британские самолеты-разведчики пролетят над Газой, чтобы обнаружить заложников

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания проведет разведывательные полеты над сектором Газа и Израилем для обнаружения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом сообщил министр обороны королевства Грант Шаппс, его заявление опубликовано на сайте британского парламента.

«В поддержку продолжающейся деятельности по спасению заложников Министерство обороны Великобритании проведет наблюдательные полеты над Восточным Средиземноморьем, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа. Самолеты-разведчики будут безоружны, не будут выполнять боевую роль, а их задача будет заключаться исключительно в обнаружении заложников», — говорится в заявлении министра обороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что правительство Великобритании работает с партнерами по всему региону, чтобы добиться освобождения заложников.

До этого посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели отвергла предположения, что поддержка еврейского государства со стороны союзников в борьбе с ХАМАС ослабевает.

Ранее Израиль придумал новый план уничтожения боевиков ХАМАС.

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