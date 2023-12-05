Израиль придумал новый план уничтожения боевиков ХАМАС

Армия Израиля планирует затопить подземные туннели ХАМАС в Газе, сообщила газета WSJ. Для этого ЦАХАЛ уже соорудил систему насосов для перекачки воды из Средиземного моря. Реализация плана может усугубить гуманитарные проблемы в анклаве, где население уже не имеет доступа к чистой воде.

Израильские власти рассматривают возможность затопления подземных туннелей сектора Газа морской водой с помощью системы насосов, так как там могут скрываться боевики ХАМАС. При этом мера может поставить под угрозу водоснабжение анклава, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, в середине ноября армия обороны Израиля ЦАХАЛ завершила сборку системы насосов для подачи морской воды. Конструкцию разместили неподалеку от лагеря беженцев Аль-Шати.

«Каждый из как минимум пяти насосов может забирать воду из Средиземного моря и перекачивать тысячи кубических метров воды в час в туннели, что приведет к их затоплению в течение нескольких недель», — говорится в материале.

По данным WSJ, Израилю может потребоваться примерно 1 млн кубометров морской воды, чтобы вывести из строя остаток подземной системы ХАМАС.

Источники сообщили WSJ, что Израиль проинформировал США о своем плане еще в начале ноябре. Американская администрация не знает, насколько Израиль близок к осуществлению плана. Чиновники США считают, что израильские власти не приняли окончательного решения, однако исключать эту возможность не стоит. Будут ли они ждать освобождения всех заложников, захваченных палестинскими радикалами, — неизвестно.

По данным издания, американские политики разделились на два лагеря. Одни поддерживают план Израиля, а другие — нет. Сейчас израильтянам известно о 800 туннелях в секторе Газа, но они признают, что их намного больше. Источник газеты утверждает, что затопление подземных конструкций подтолкнет боевиков ХАМАС и, возможно, заложников покинуть их.

«Мы не уверены, насколько успешной будет откачка, поскольку никто не знает деталей об устройстве туннелей и грунте вокруг них. Невозможно знать, будет ли это эффективно», — сказал источник WSJ.

Представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать информацию о возможном затоплении туннелей, заявив, что ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру ХАМАС «различными способами, используя различные военные и технологические инструменты».

ХАМАС использует систему туннелей, чтобы незаметно передвигаться по Газе и удерживать в них заложников. Туда частично проведены связь и электричество, в некоторых местах можно даже встать в полный рост. Сейчас ЦАХАЛ ищет боевиков ХАМАС в туннелях с помощью собак или роботов.

«Собаки наиболее эффективны. Роботы двигаются медленно и ломаются. А использовать людей рискованно», — сказал бывший заместитель помощника министра обороны и офицер Корпуса морской пехоты и ЦРУ Мик Малрой.

Специалист утверждает, что затопление туннелей вынудило бы боевиков выйти оттуда, однако это может спровоцировать гуманитарный кризис. Несмотря на опасность подобного плана для мирных жителей, он является одним их немногих эффективных вариантов избавления от ХАМАС. Уже сейчас население Газы сильно пострадало от конфликта: более миллиона человек покинули свои дома, многие жилые районы полностью разрушены.

Палестинцы останутся без воды

Сейчас у жителей Газы нет доступа к чистой воде. Раньше они использовали очистные сооружения, которые вывели из строя, и израильские трубопроводы. По данным ООН, мирные жители получают не более трех литров воды на человека в день, хотя минимум должен составлять 15 литров.

«Трудно сказать, как перекачка морской воды повлияет на существующую инфраструктуру водоснабжения и канализации. Трудно сказать, как это повлияет на запасы подземных вод. И трудно сказать, как это повлияет на стабильность близлежащих зданий», — заявил старший вице-президент Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман.

Сейчас население Газы получает воду в том числе из водоносного горизонта — осадочной горной породы, из которой можно добыть подземные воды. Однако находящаяся там жидкость становится более соленой из-за повышения уровня моря, поэтому местные жители вынуждены пользоваться опреснительными установками. Затопление туннелей может повлиять на уже и так загрязненную почву Газы и распространить опасные вещества.

Американская администрация считает, что после окончания конфликта за счет международной помощи надо восстановить системы водоснабжения и канализации Газы.

Ночные боевые действия

В ночь с 4 на 5 декабря израильская армия ЦАХАЛ нанесла очередные удары по сектору Газа. Так, израильтяне с воздуха ударили по палестинским формированиям, обороняющихся на подступах к Хан-Юнису, где ведутся ожесточенные бои. Радикалам удалось поразить три израильских танка, один бронетранспортер и бульдозер, сообщил телеканал Al Manar.

Газета The Jerusalem Post сообщила об ударе Изариля по городу Джебалия, а телеканал Al Jazeera заявил о начале штурма города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

По данным Yedioth Ahronoth, на севере сектора Газа больше нет любой связи из-за «повреждений ключевых компонентов сети»: ни стационарной, ни сотовой, ни интернета. Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсетях сообщило, что не может связаться со своим штабом и бригадами, которые работаю на севере анклава

Ливанское вооруженное крыло партии «Хезболла» за последние сутки атаковало 12 израильских военных позиций, в том числе обстреляв поселения Биранит, Биркет-Риша, Мисгав-Ам и Штула. Израиль же ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Удар по ядерному оружию Израиля

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября, когда боевики палестинской радикальной группировки проникли на израильскую территорию и нанесли удары по городам. Как сообщила газета The New York Times, во время нападения на Израиль палестинские боевики нанесли удар по военной базе «Сдот-Миха», где, предположительно, может находиться ядерное оружие.

По данным NYT, на военной базе располагались ракеты, которые способны нести ядерный заряд. Боеприпасы не были повреждены, но территория вокруг загорелась. Несмотря на то, что атака стала первым известным случаем удара палестинцев по предположительному ядерному оружию Израиля, непонятно, намеревались ли палестинцы попасть именно в такую цель.

Официально Израиль никогда не признавал существования своего ядерного арсенала.