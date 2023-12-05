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Описаны планы США по передаче сектора Газа новому руководству

Politico: США разработали план по передаче сектора Газа новым властям Палестины

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по управлению сектором Газа после завершения военного конфликта. Анклав собираются передать под управление обновленной Палестинской национальной администрации, сообщает издание Politico.

Американские чиновники сообщили газете, что в Госдепартаменте, Белом доме и других ведомствах с середины октября обсуждают план действий по завершении «тяжелых боев» между Израилем и движением ХАМАС.

Для стабилизации обстановки в регионе необходимо привлечение международных сил, что в дальнейшем приведет к передаче власти в руки обновленной Палестинской автономии.

«Чиновники администрации Байдена на протяжении нескольких недель тихо разрабатывали многоэтапный план послевоенных действий, который предусматривает, что обновленная Палестинская администрация в конечном итоге возьмет на себя управление сектором Газа», — сообщает газета.

Издание не исключает, что действия США, исходя из указанного плана, могут привести к конфронтации с властями Израиля.

Американский сенатор Берни Сандерс уже высказался против финансовой поддержки Израилю. Он считает, что не стоит выделять $10,1 млрд «экстремистскому правительству».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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