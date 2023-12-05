В Киеве рассказали о здоровье жены главы ГУР Буданова после отравления

Состояние здоровья супруги главы ГУР Кирилла Буданова Марианны и офицеров после отравления оценивается как удовлетворительное, заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель» представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.

«Состояние здоровья офицеров ГУР минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное. После отравления тяжелыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков», — заявил Юсов.

28 ноября украинские СМИ написали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится на лечении в больнице. Сообщалось, что отравлению подверглись и другие сотрудники ГУР. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

3 декабря портал Weekly Blitz сообщил, что отравление Марианны Будановой могло быть попыткой украинского президента Владимира Зеленского укрепить свою власть.

Ранее в Кремле ответили на обвинения Украины в отравлении Марианны Будановой.