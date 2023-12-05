В Госдуме планируют закрепить за Азовским морем статус внутреннего водоема РФ

За Азовским морем планируют закрепить статус исключительно внутреннего водоема Российской Федерации, на него не будут распространяться принципы международного права. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — сказал Шеремет.

Как сообщил депутат, профильный комитет Госдумы уже одобрил данный законопроект. В Госдуме, по словам Шеремета, постараются принять законопроект до конца года.

До этого Шеремет призвал сбивать разведывательные дроны Запада у берегов Крыма.

Ранее в правительстве обсудили создание круглогодичных курортов на побережьях пяти морей России.