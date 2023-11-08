В правительстве обсудили создание круглогодичных курортов на побережьях пяти морей России

Реализации масштабного проекта «5 морей и озеро Байкал», предполагающего строительство курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, было посвящено совещание, которое провели заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до 10 млн человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос — это строительство современной туристической инфраструктуры», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что цель проекта — обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок. В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России.

Объем инвестиций, по его словам, составит более 1 трлн рублей, прогнозируется, что это будут преимущественно внебюджетные средства.

«Будет создано свыше 61 тыс. новых рабочих мест. Мультипликатор по этим проектам: на каждый вложенный рубль федеральных средств более 10 рублей внебюджетных инвестиций», — добавил Чернышенко.

Участники совещания, среди которых были министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, говорили о том, что сегодня 4 из 10 проектов находятся на Юге России, они могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории.

Среди указанных проектов — «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески» и «Семейные Курорты. Крымская Ривьера» в Крыму, «Золотые пески», а также «Новая Анапа» в Краснодарском крае.

Зампред правительства Марат Хуснуллин назвал развитие туризма в стране одной из приоритетных задач. Увеличение турпотока, уверен он, даст импульс развития ифраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики регионов.

«Важно работать над наращивание градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры», — указал Хусниллин.

Он также заявил о необходимости провести анализ дорожной инфраструктуры и включить подъездные пути к местам туризма в опорную сеть.

Отдельное внимание, по словам Хуснуллина, нужно уделено развитию туризма в новых регионах.