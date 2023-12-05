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В Румынии сообщили о готовности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

Премьер Румынии: республика может сыграть основную роль в реконструкции Украины

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Janine Schmitz/Global Look Press

Румыния может сыграть ключевую роль в ходе восстановления Украины после завершения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр республики Марчел Чолаку, сообщается на официальном сайте правительства страны.

В заявлении указано, что 4 декабря глава кабинета министров встретился с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Переговоры состоялись в рамках рабочего визита председателя румынского правительства в США.

При этом в ходе переговоров Чолаку затронул вопрос завершения конфликта и указал, что его страна может сыграть основную роль в реконструкции Украины. Как он сказал, Бухарест обладает достаточным количеством «козырей» для участия в соответствующей работе.

«Глава правительства заявил, что Румыния может сыграть ключевую роль <...> располагая такими главными козырями, как безопасность, [географическая] близость, морские, речные, железно- и автодорожные связи — возможности, которые могут представлять интерес для американских компаний, которые захотят участвовать в реконструкции Украины», — говорится в публикации.

Также премьер-министр добавил, что Бухарест стремится выявить наилучшие пути для развития двустороннего сотрудничества с Вашингтоном и реализации совместных инициатив. В свою очередь, Блинкен выразил румынскому политику благодарность за поддержку Киева и взаимодействие с заинтересованными государствами при экспорте зерна через Черное море.

Ранее в НАТО пообещали и дальше поддерживать Украину, несмотря на недовольство ряда союзников.

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