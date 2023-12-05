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США заподозрили в желании превратить всю Землю в свой «задний двор»

Посол РФ заявил, что США пытаются заставить суверенные страны подчиняться

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правительство США хочет расширить радиус действия доктрины Монро, считает посол России на Кубе Виктор Коронелли. В интервью Prensa Latina он отметил, что цель Белого дома заключается в преследовании и репрессиях в отношении нежеланных ему правительств по всему миру.

»Вашингтон пытается превратить планету в свой задний двор, придав знаменитой доктрине Монро глобальный охват, а незаконным односторонним санкциям — статус инструмента, позволяющего заставить суверенные страны подчиняться его воле», — пояснил Коронелли.

Он добавил, что Куба показательный пример политики, которую использует США для реализации собственных интересов. Коронелли подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают санкционную блокаду Гаваны, несмотря на новые геополитические реалии и элементарные моральные принципы.

Ранее США заподозрили в ложных обвинениях России.

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