Правительство США хочет расширить радиус действия доктрины Монро, считает посол России на Кубе Виктор Коронелли. В интервью Prensa Latina он отметил, что цель Белого дома заключается в преследовании и репрессиях в отношении нежеланных ему правительств по всему миру.

»Вашингтон пытается превратить планету в свой задний двор, придав знаменитой доктрине Монро глобальный охват, а незаконным односторонним санкциям — статус инструмента, позволяющего заставить суверенные страны подчиняться его воле», — пояснил Коронелли.

Он добавил, что Куба показательный пример политики, которую использует США для реализации собственных интересов. Коронелли подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают санкционную блокаду Гаваны, несмотря на новые геополитические реалии и элементарные моральные принципы.

Ранее США заподозрили в ложных обвинениях России.