Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского сенатора от Республиканской партии Рона Джонсона о том, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине. По мнению политолога, глобальная стратегия Запада использовать Киев для давления на Россию никуда не делась, поэтому британские и американские кураторы попытаются использовать возможное перемирие для поиска нового формата консолидации киевского режима.

«Стратегия Запада в отношении Украины, я думаю, меняться не будет. Они слишком большие деньги вложили в проект анти-России, чтобы от него отказаться. <...> Поэтому сейчас будут искать новые варианты, в том числе возможна и замена главаря киевского режима Западом. Возможно и изменение частично идеологии киевского режима», — отметил Ярошенко

Он добавил, что если Западу удастся реализовать идею с мирными переговорами, они будут использованы, в том числе, для того, чтобы восполнить запасы и вновь накачать Украину оружием и деньгами.

Говоря о переговорах Москвы и Киева, Джонсон подчеркнул, что Россия не потерпит поражения в конфликте. Кроме того, сенатор считает, что американский конгресс не должен отдавать ни одного доллара на выделение помощи Украине, пока в США не проведут миграционную реформу.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского на Украине.