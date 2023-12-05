Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, зачем Западу мирные переговоры по Украине

Политолог Ярошенко: Запад не откажется от проекта «анти-Россия»

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского сенатора от Республиканской партии Рона Джонсона о том, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине. По мнению политолога, глобальная стратегия Запада использовать Киев для давления на Россию никуда не делась, поэтому британские и американские кураторы попытаются использовать возможное перемирие для поиска нового формата консолидации киевского режима.

«Стратегия Запада в отношении Украины, я думаю, меняться не будет. Они слишком большие деньги вложили в проект анти-России, чтобы от него отказаться. <...> Поэтому сейчас будут искать новые варианты, в том числе возможна и замена главаря киевского режима Западом. Возможно и изменение частично идеологии киевского режима», — отметил Ярошенко

Он добавил, что если Западу удастся реализовать идею с мирными переговорами, они будут использованы, в том числе, для того, чтобы восполнить запасы и вновь накачать Украину оружием и деньгами.

Говоря о переговорах Москвы и Киева, Джонсон подчеркнул, что Россия не потерпит поражения в конфликте. Кроме того, сенатор считает, что американский конгресс не должен отдавать ни одного доллара на выделение помощи Украине, пока в США не проведут миграционную реформу.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий