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Путин поручил подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших с ними в гражданском браке

Путин: нужно подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших в гражданском браке

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской федерации Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил подумать, как поддержать вдов бойцов спецоперации, которые жили с ними незарегистрированным браком. Слова Путина передает ТАСС.

«На что хотел бы обратить внимание: надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями», — сказал Путин, подчеркнув, что в подобных союзах нередко есть общие дети.

В сентябре член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов и член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вдовы участников СВО могут быть защищены от увольнения в течение года.

В ноябре скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик, который несколько раз сидел в тюрьме, признался, что принял решение поехать в зону СВО после ссоры с супругой.

Ранее Путин заявил о необходимости серьезно относиться к правам человека в новых регионах России.

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