В Молдавии оценили перспективы вотума недоверия правительству

Проект вотума недоверия правительству Дорина Речана передан во фракцию оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов (БКС), у него есть перспективы. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Молдова» со ссылкой на депутата от партии «Шор» Марину Таубер.

«Сегодня я передала данный документ парламентской фракции коммунистов и социалистов. Предложила все же его подписать и таким образом выступить вместе с нами против произвола властей и их античеловеческой деятельности», — приводит слова Таубер агентство.

По ее словам, лидер фракции «Шор» Илан Шор «сказал, что, возможно, для голосования найдет недостающих 13 голосов, чтобы набрать (необходимые — прим. ред.) 51. Так что, перспектива у вотума есть».

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке его оппозиционной партии социалистов к поднятию в парламенте страны вопроса о доверии к правительству.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил на заседании, что простой вотум недоверия политике министерства юстиции страны не поддержали в парламенте и 53 депутата проголосовали «против».