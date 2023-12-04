Российский посол заявил о сложнейших со времен Холодной войны вызовах для дипломатов

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что российские дипломаты столкнулись с мощнейшими со времен Холодной войны вызовами в своей деятельности в ФРГ. Об этом он рассказал изданию Berliner Telegraph.

«Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды Холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности. Всегда существовало понимание, что чем более напряженной является международная обстановка, тем важнее и ценнее дипломатический ресурс, сохранение доверительных контактов, обмен информацией, донесение до коллег «из первых рук» планов и намерений сторон во избежание эскалации и ошибок», — сказал Нечаев.

Теперь же, утверждает посол, на смену реальной дипломатии пришла «мегафонная», когда деликатные вопросы обсуждают публично, через СМИ вбрасывают недостоверную информацию, а неугодную точку зрения объявляют пропагандой.

По словам Нечаева, посольству РФ в ФРГ пытаются объявить бойкот, а многие партнеры боятся в открытую общаться с российскими дипломатами. Не обходится и без «мелких пакостей» по типу вандализма или отказа обслуживать системы жизнеобеспечения дипломатической миссии.

При этом, как ранее писало Politico, Германия все же надеется вернуться к нормальным отношениям с Россией, поскольку не отменяет Основополагающий акт Россия — НАТО.

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