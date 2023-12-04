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Гособвинение запросило 12 лет Никите Белых

Гособвинение запросило 12 лет заключения экс-губернатору Кировской области Белых

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СК РФ

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы за злоупотребления полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взятки. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что гособвинитель прокуратуры региона, выступая в прениях сторон по уголовному делу Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с запретом работы на госслужбе сроком на 3 года и со штрафом более 48 млн рублей), с зачетом уже отбытого наказания в исправительной колонии.

Уголовное дело в отношении Белых по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий рассматривается в Октябрьском районном суде Кирова с 5 июля 2022 года.

Экс-глава Кировской области был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане в момент получения им пакета со 150 тыс. евро наличными. СК возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня ему предъявили обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Подробнее об уголовных делах в отношении Белых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее санкционировавшая громкие аресты судья скончалась от COVID-19.

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