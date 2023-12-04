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В Иране рассказали о гарантиях США в вопросе высвобождения замороженных средств

Иран получил все гарантии в вопросе высвобождения замороженных в США средств

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Shutterstock

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран получил все необходимые гарантии по вопросу получения замороженных в США и разблокированных Белым домом $6 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен быть одобрен сенатом и подписан президентом США... Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства перед Ираном», — заявил он.

Представитель внешнеполитического ведомства исламской республики подчеркнул, что несмотря на то, что взаимодействие Вашингтона и Тегерана не основано на доверии, Иран получил от США все гарантии в этом вопросе.

По его словам, средства находились и находятся в распоряжении Ирана и власти этой страны намерены использовать их в соответствии с потребностями.

До этого сообщалось, что палата представителей США 30 ноября проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных $6 миллиардов, которые принадлежат Ирану. Данная мера была одобрена в рамках принятия нового «Закона о запрете финансирования иранского терроризма». За данную меру проголосовали 307 членов палаты, 119 — против.

Ранее США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном.

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