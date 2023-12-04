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В Кремле отреагировали на сообщения о нарушении кораблем США суверенитета КНР

Песков: Россия не приветствует провокации США против КНР

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американский корабль нарушил суверенитет Китая, войдя в его территориальные воды.

«Любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Приветствуем любые шаги, которые ведут к росту взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — сказал Песков.

До этого официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли заявил, что корабль прибрежной зоны военно-морских сил США Gabrielle Giffords, находясь в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли), нарушил суверенитет КНР.

По данным китайских военных, 4 декабря корабль Gabrielle Giffords, не получив разрешения правительства КНР, зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша. В оборонном ведомстве заявили, что намеренное нагнетание Вашингтоном напряженности в Южно-Китайском море является серьезным нарушением суверенитета и безопасности КНР.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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