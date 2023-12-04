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В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени Джо Байдена

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Molly Riley/AP

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ею предателей РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«С нашей стороны... нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — сообщил он.

По его словам, с одной стороны медали должен быть Байден, а с другой — украинский лидер Владимир Зеленский.

«Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги», — заявил он.

По его словам, к награде можно было бы «представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших... великую Россию».

До этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обратился к киевским властям с просьбой не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать. По словам парламентария, коллекцию древних изделий скоро придется вернуть в Крым. Шеремет подчеркнул, что золото скифов, переданное Украине нидерландским музеем Алларда Пирсона, является достоянием России и Киев не имеет на него прав.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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