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Названа дата двустороннего саммита Китая и ЕС

Двусторонний саммит ЕС и Китая пройдет 7 декабря в Пекине

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Shutterstock

Двусторонний саммит Китай – ЕС состоится 7 декабря в Пекине. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

В мероприятии будут принимать участие премьер-министр Китая Ли Цян, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Последние также проведут встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, уточнила представитель МИД Китая.

До этого заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, заявил о готовности Китая укреплять координацию с Евросоюзом для подготовки саммита Китай — ЕС.

Китайский представитель также отметил, что отношения между Китаем и Евросоюзом сталкиваются как с новыми возможностями, так и с новыми вызовами. Замминистра подчеркнул необходимость сохранять взаимную выгоду и уважать основные интересы друг друга.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о планах проведения очного саммита между Евросоюзом и Китаем 7-8 декабря в КНР. Однако Пекин пока не подтвердил дату и место встречи, которую намерены посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая по отношению к конфликту на Украине определит его будущие отношения с Евросоюзом.

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