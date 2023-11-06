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Глава ЕК: отношения Китая и ЕС определит его позиция по украинскому конфликту

Глава ЕК: позиция Китая по конфликту на Украине определит будущие отношения с ЕС

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David J. Phillip/AP

Позиция Китая по отношению к конфликту на Украине определит его будущие отношения с Евросоюзом. Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции европейских послов в Брюсселе, передает ТАСС.

«То, как Китай позиционирует себя относительно российской войны, конечно же, отпределит наши будущие отношения», — сказала фон дер Ляйен.

Она также заявила, что Китай должен использовать свое влияние на палестинскую группировку ХАМАС и Иран, чтобы эскалации на Ближнем Востоке удалось избежать.

Эксперт ранее рассказал, почему Китай может быть посредником между Россией и Украиной.

6 ноября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ждет от Китая взаимодействия для мирного урегулирования кризиса на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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