Глава ЕК: отношения Китая и ЕС определит его позиция по украинскому конфликту

Позиция Китая по отношению к конфликту на Украине определит его будущие отношения с Евросоюзом. Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции европейских послов в Брюсселе, передает ТАСС.

«То, как Китай позиционирует себя относительно российской войны, конечно же, отпределит наши будущие отношения», — сказала фон дер Ляйен.

Она также заявила, что Китай должен использовать свое влияние на палестинскую группировку ХАМАС и Иран, чтобы эскалации на Ближнем Востоке удалось избежать.

Эксперт ранее рассказал, почему Китай может быть посредником между Россией и Украиной.

6 ноября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ждет от Китая взаимодействия для мирного урегулирования кризиса на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.