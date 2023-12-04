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Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии

Си Цзиньпин: Пекин выступает против вмешательства в дела Минска

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BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела Белоруссии каких-либо внешних сил. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, его слова передает агентство Синьхуа.

Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник проводят встречу в Китае, она проходит в правительственной резиденции Дяоюйтай.

Как передает агентство, Си Цзиньпин отметил, что <...> Китай всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе, твердо поддерживает путь развития Белоруссии, соответствующий ее национальным условиям, и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии.

По словам китайского лидера, Китай готов продолжать укреплять стратегическое сотрудничество с Белоруссией, продвигать практическое сотрудничество и продолжать углублять китайско-белорусские отношения.

До этого сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что историческое повышение уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также старту новых векторов и механизмов их сотрудничества.

Ранее Си Цзиньпин заявил заявил о беспрецедентных изменениях в мире.

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