Контактная группа по Газе проведет переговоры с властями США

Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа на неделе проведет переговоры с американской администрацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Ожидаем проведение переговоров контактной группы в США на этой неделе», — поделился собеседник.

Контактная группа уже проводила переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. В нее входят министры иностранных дел Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии. В некоторых переговорах группы также участвовали глава МИД Палестины и генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС).

До этого премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, в ходе которого указал на необходимость завершить боевые действия в секторе Газа.

В ходе беседы председатель катарского правительства выразил обеспокоенность в связи с продолжением бомбардировок в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.