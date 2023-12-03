Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на следующей неделе во время визита в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать помогать Украине. Об этом сообщает газета The Sun.

Министр напомнил, что сейчас в Соединенных Штатах идут дебаты о том, как активно и как долго оказывать помощь Киеву.

«Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность... Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников», — указал дипломат.

По его словам, «если сложить экономики стран, поддерживающих Украину», то получится, что они превосходят Российскую Федерацию «в соотношении почти 30 к 1».

До этого портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО писал, что Украина, скорее всего, не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года.

Западные союзники Украины обещают, что финансовая и военная поддержка не прекратится, однако трое дипломатов Североатлантического альянса сообщили порталу, что обеспечение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, для оборонной промышленности и стремление к ускорению производства идут не совсем так, как планировалось.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.