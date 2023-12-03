Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии будет убеждать США продолжать помогать Украине

Глава МИД Британии Кэмерон: буду убеждать США продолжать помогать Украине

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на следующей неделе во время визита в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать помогать Украине. Об этом сообщает газета The Sun.

Министр напомнил, что сейчас в Соединенных Штатах идут дебаты о том, как активно и как долго оказывать помощь Киеву.

«Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность... Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников», — указал дипломат.

По его словам, «если сложить экономики стран, поддерживающих Украину», то получится, что они превосходят Российскую Федерацию «в соотношении почти 30 к 1».

До этого портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО писал, что Украина, скорее всего, не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года.

Западные союзники Украины обещают, что финансовая и военная поддержка не прекратится, однако трое дипломатов Североатлантического альянса сообщили порталу, что обеспечение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, для оборонной промышленности и стремление к ускорению производства идут не совсем так, как планировалось.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий