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Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему в отношениях РФ и США

Киссинджер считал отсутствие диалога главной проблемой в отношениях России и США

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Pascal Lauener/Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявлял, что главной проблемой в отношениях его страны и России является отсутствие диалога между странами. Соответствующее заявление он сделал в одном из своих последних интервью изданию Politico.

Издание в начале статьи указывает, что взяло интервью у экс-госсекретаря 18 октября. По информации Politico, это интервью было одно из его последних, а возможно, и последнее.

«Прямо сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет», — сказал Киссинджер в беседе с Politico.

До этого американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

По его мнению, конфликт на Украине связан не только с Россией, но и с «Американской империей».

Ранее в МИД РФ предупредили о риске разрыва отношений между Россией и США.

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Отношения России и США
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