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Кличко задался вопросом, будет ли Украина существовать

Мэр Киева Кличко задался вопросом, будет ли Украина существовать

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины в разговоре с швейцарским порталом 20 Minuten.

Ему задали вопрос, есть ли у Кличко амбиции баллотироваться в будущем на пост президента.

«Было бы глупо думать об этом сейчас. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать. <...> В то же время среди наших политиков уже есть конфликт — в стране, существование которой сейчас является шатким... Так что говорить сейчас о моих политических амбициях было бы неразумно», — ответил Кличко.

Градоначальник также добавил, что не удивлен падению популярности президента Украины Владимира Зеленского в сравнении с армейским руководством. По его словам, таким образом украинский лидер расплачивается за неоправданные ожидания и допущенные им ошибки.

Кличко также поддержал мнение Залужного о тупиковой для ВСУ ситуации на фронте.

Ранее Кличко заявил, что Зеленский ведет страну к авторитаризму.

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