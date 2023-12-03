Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Китай с рабочим визитом 3-4 декабря. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что в Пекине состоятся переговоры Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

В рамках визита состоится ряд мероприятий социально-гуманитарной направленности.

До этого Лукашенко заявлял о необходимости поиска новых решений для укрепления безопасности стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, необходимо найти новые решения по укреплению безопасности государств договора.

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник также говорил, что сохранение солидарности и единства всех членов является главной задачей ОДКБ на сегодняшний день.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.