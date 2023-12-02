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Кличко заявил, что Зеленский ведет страну к авторитаризму

Мэр Киева Кличко заявил, что Зеленский ведет страну к авторитаризму

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти и страна движется к авторитаризму. Об этом он сообщил изданию Der Spiegel.

«На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — сказал Кличко.

По его мнению, Украина может стать страной, в которой «все зависит от настроения одного человека».

Ранее американский журнал Time назвал «Человеком года 2022» президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». По мнению редакции, украинский президент «за последний год зарекомендовал себя как символ неповиновения и демократии». Журнал Time выбирает человека года каждый год с 1927-го. В 2021 году этот титул получил предприниматель Илон Маск.

До этого британская деловая газета Financial Times назвала Зеленского человеком года. Журналисты FT обосновали свой выбор тем, что Зеленский, по их мнению, стал «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма». Издание сравнило его с Уинстоном Черчиллем, возглавлявшим правительство Великобритании в военный период 1940–1945 годов, и с 1951 по 1955 год.

Ранее Washington Post сообщала, что отказ Зеленского от диалога с РФ противоречит истинным интересам США и союзников.

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