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Шольц пообещал потратить миллиарды евро на саммите в Дубае

Bild: Шольц дал обещания на миллиарды евро в Дубае на фоне бюджетного кризиса

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал на конференцию ООН по изменению климата в Дубае, пишет Bild. По информации издания, выступая с речью на форуме, он пообещал выделить как минимум €6 млрд на борьбу с изменениями климата до 2025 года.

«Шольц пообещал миру: Германия будет инвестировать шесть миллиардов евро в год в глобальную защиту климата не позднее 2025 года. Правительство перевыполнило план еще в 2022 году: почти €6,4 млрд перетекло из бюджета на глобальные климатические проекты. И канцлер ясно дал понять в Дубае: несмотря на все ограничения жесткой экономии, обещание остается», — говорится в тексте.

Как отмечает Bild, подобные обещания Шольц сделал на фоне бюджетного кризиса в Германии. Издание подчеркивает, что это решение согласовала правящая коалиция, хотя Берлин и так тратит почти €10 млрд на климатические проекты каждый год.

28-я конференция ООН по изменению климата (СОР28) будет идти в Объединенных Арабских Эмиратах до 12 декабря. Президент Белоруссии участвует в мероприятии по приглашению организаторов. Мероприятие может посетить и президент России Владимир Путин. В рамках Российской энергетической недели в Москве он не исключал, что на форуме делегация РФ будет представлена на высшем уровне.

Ранее Шольц пообещал помогать Украине, несмотря на проблемы ФРГ.

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