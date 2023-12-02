Эрдоган раскрыл отношение США к ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское радикальное движение ХАМАС лучше, чем США. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, при его первом посещении США у него была встреча с представителями еврейской общины, которые спросили его о ХАМАС. Он рассказал им, что считается, что ХАМАС не террористическая организация, а люди, которые ведут борьбу на горстке земли с 1947 года.

«Я очень хорошо знаю людей в ХАМАС и ФАТХ, лучше, чем Америка. ХАМАС — это прежде всего реальность Палестины», — сказал Эрдоган.

По его словам, ХАМАС как политическая партия участвовала в выборах и победила.

Также Эрдоган заявил, что никогда не признает палестинское радикальное движение ХАМАС террористической группировкой.

До этого Эрдоган заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону. Президент Турции отмечал, что события на палестинских территориях, особенно в Газе, «превысили пределы человеческой терпимости».

Ранее Эрдоган не исключил, что Нетаньяху вскоре соберет чемоданы и покинет Израиль.