Прокурор МУС прибыл в Рамаллу

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл 2 декабря в Рамаллу для встречи с президентом Махмудом Аббасом, премьером

Мухаммедом Штайе и министром юстиции Палестины Мухаммедом Шалалда. Об этом сообщает суд в соцсети Х.

«Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Рамаллу», — говорится в публикации.

В ходе своего визита Хан также планирует встретиться с выжившими и семьями пострадавших в результате конфликта на Ближнем Востоке. 30 ноября прокурор МУС посетил Израиль.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что около 3 тысяч адвокатов, в том числе турецкие, подали заявления в Международный уголовный суд (МУС) против действия Израиля в секторе Газа. Эрдоган назвал израильских политиков, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «мясниками Газы».

Также на этой неделе турецкий лидер в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.