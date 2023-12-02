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В Приднестровье заявили, что Молдавию накачивают оружием против ПМР

Депутат Сафонов: Молдавию накачивают оружием против Приднестровья

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Wikimedia Commons

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Молдову накачивают оружием с 2022 года вовсю… против приднестровских войск и частей России, расквартированных в ПМР», — заявил он.

По его словам, Кишинев поставлен в центр возможных действий, направленных против России и Приднестровья. Он также отметил, что молдавские власти идут на разрыв всех отношений с Россией и к выводу Молдавии из СНГ.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал свою преемницу Майю Санду и премьер-министра Дорина Речана подать в отставку, если политиков пытаются заставить разморозить приднестровский конфликт. Он добавил, что нынешняя власть уже показала свою некомпетентность в управлении государством. Додон подчеркнул, что надеется, что руководство страны не желает войти в историю, возобновив конфликт.

Ранее в Молдавии усомнились в легитимности власти.

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