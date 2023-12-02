Бельгия призвала положить конец страданиям мирного населения Газы

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что разговаривал с президентом Израиля Ицхаком Герцогом после срыва перемирия между еврейским государством и ХАМАС, передает Al Jazeera. По его словам, он призвал израильского лидера положить конец страданиям мирного населения сектора Газы.

«Я высказал свою обеспокоенность по поводу того, что насилие возобновилось, и я снова повторил то, что сказал у ворот Рафаха: больше никаких пострадавших среди гражданского населения. Мы надеемся, что как можно скорее удастся освободить больше заложников. Мы надеемся, что гуманитарный доступ может стать постоянным гуманитарным доступом», — отметил Де Кроо.

Он добавил, что считает прискорбным возобновление насилия в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

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