Пресс-секретарь Байдена нарушила закон о влиянии на выборы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили закон, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента, говорить что-то в поддержку кандидатов на выборах. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на письмо Аппарата специального юрисконсульта (OSC), являющегося независимым федеральным ведомством США.

Отмечается, что представители Белого дома на брифингах в Белом доме неоднократно использовали выражение «MAGA» (Make America Great Again), главный предвыборный лозунг бывшего президента США Дональда Трампа, что из контекста их выступлений позволяло понять, что они не поддерживают этого кандидата.

Жан-Пьер до этого несколько раз предупреждали о нарушении закона, указывает NBC News.

По словам Майкла Чемберлена, бывшего чиновника администрации Трампа, неспособность OSC обеспечить соблюдение указанного закона демонстрирует, что право не работает в отношении того, кто занимает высокие посты в правительстве.

NBC News не уточняет, будут ли применяться в этот раз какие-то меры наказания в отношении Жан-Пьер.

В октябре сообщалось, что на Карин Жан-Пьер обрушились с критикой за преуменьшение и игнорирование проблемы антисемитизма в США после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Байден выразил озабоченность ростом преступлений на почве ненависти в США.