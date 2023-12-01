В Египте рассказали о работе по возобновлению перемирия в секторе Газа

Правительство Египта прилагает максимальные усилия, чтобы добиться продления гуманитарного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил руководитель государственной информационной службы Арабской Республики Дия Рашван, передает РИА Новости.

Как он сказал, Каир «сильно сожалеет» в связи с отменой режима прекращения огня на территории сектора Газа и возобновлением боевых действий. При этом чиновник указал на необходимость как можно скорее продлить перемирие между сторонами конфликта.

«Дия Рашван заявил, что Египет <...> прилагает вместе с партнерами максимальные усилия для возвращения к перемирию в кратчайшие сроки и его продлению», — процитировало агентство сообщение государственной информационной службы страны.

24 октября в секторе Газа был объявлен режим прекращения огня. Изначально Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии, однако оно продлилось семь дней.

Тем не менее 1 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении операции на севере палестинского анклава. В сообщении израильских войск уточнялось, что решение о продолжении боевых действий было принято из-за нарушения условий соглашения о перемирии со стороны ХАМАС и обстрела населенных пунктов на территории еврейского государства.

В тот же день Reuters со ссылкой на источники сообщил о приостановке проезда грузовиков с гуманитарной помощью через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». По данным агентства, причиной послужило возобновление боевых действий в секторе Газа.

Ранее в Израиле раскрыли число заложников, освобожденных ХАМАС за время перемирия.