Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД КНР оценили отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил Аргентине об основных целях БРИКС

close
100%
Liu Zheng/AP

Правительство КНР приветствует любые государства, желающие стать членами БРИКС. При этом сама организация является свободной платформой для укрепления международного сотрудничества, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбина.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывание советника избранного президента Аргентины Хавьера Милея и будущего главы внешнеполитического ведомства республики Дианы Мондино. Днем ранее она дала понять, что новое правительство страны не намерено подписывать соглашение о присоединении Буэнос-Айреса к БРИКС.

«БРИКС является важной платформной, помогающей странам с формирующимся рынком и развивающейся экономикой укрепить единство, сотрудничество и защитить общие интересы», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что организация представляет собой открытую платформу. В связи с этим Пекин приветствует любые страны, которые планируют вступить в клуб, резюмировал дипломат.

30 ноября Диана Мондино опубликовала в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, в котором указала на нежелание аргентинского руководства становиться членом БРИКС. Более того, по ее словам, команда избранного главы республики считает невозможным присоединение страны к Новому банку развития (НБР) данной международной структуры.

Ранее еще одно государство подало заявку на вступление в БРИКС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий