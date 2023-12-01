В МИД КНР оценили отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Правительство КНР приветствует любые государства, желающие стать членами БРИКС. При этом сама организация является свободной платформой для укрепления международного сотрудничества, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбина.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывание советника избранного президента Аргентины Хавьера Милея и будущего главы внешнеполитического ведомства республики Дианы Мондино. Днем ранее она дала понять, что новое правительство страны не намерено подписывать соглашение о присоединении Буэнос-Айреса к БРИКС.

«БРИКС является важной платформной, помогающей странам с формирующимся рынком и развивающейся экономикой укрепить единство, сотрудничество и защитить общие интересы», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что организация представляет собой открытую платформу. В связи с этим Пекин приветствует любые страны, которые планируют вступить в клуб, резюмировал дипломат.

30 ноября Диана Мондино опубликовала в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, в котором указала на нежелание аргентинского руководства становиться членом БРИКС. Более того, по ее словам, команда избранного главы республики считает невозможным присоединение страны к Новому банку развития (НБР) данной международной структуры.

Ранее еще одно государство подало заявку на вступление в БРИКС.