Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

По словам Путина, на совещании обсудили вопрос влияния достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны.

Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина 1 декабря пройдет в закрытом режиме. Он обращал внимание, что когда Кремль сообщает о внутренних встречах и совещаниях президента, о подавляющем большинстве встреч у Кремля нет возможности объявлять отдельно.

Ранее глава российского МИД Лавров назвал трусами Борреля и Блинкена за побег с совещания СМИД ОБСЕ.