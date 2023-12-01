«России он не друг, но...»: политолог о Киссинджере

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не был другом ни СССР, ни России, поскольку он является одним из архитекторов победы американцев в Холодной войне, и тем не менее политик был сторонником строгого соблюдения правил. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог-международник Алексей Пилько. По его мнению, современные западные чиновники не дотягивают до уровня Киссинджера.

«Киссинджер, если о чем-то с ним договаривались, четко следовал этим договоренностям, в отличие от подавляющего большинства современных западных политиков. Он сделал систему, при которой американская однополярная модель была почти незыблема. А наследники Киссинджера разломали ее, фактически создав военно-политический союз России и Китая», — отметил Пилько.

Эксперт допустил, что бывшему госсекретарю США было обидно смотреть на то, во что превратилась сегодняшняя американская политика.

Киссинджер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Издание Foreign Policy называло его «колоссом мировой сцены», а New York Times писала, что он — самый влиятельный госсекретарь США после Второй мировой войны. Владимир Путин, не раз встречавшийся с дипломатом лично, выразил соболезнования его супруге. Как жил и чем запомнился госсекретарь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношениях Путина и Киссинджера.